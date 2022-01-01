الكرملين: العقوبات المفروضة على روسيا وإيران هي ثمن الاستقلال والسيادة

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن العقوبات المفروضة على كل من روسيا وإيران هي الثمن، الذي يدفعه البلدان مقابل سيادتهما.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني، نقلت قناة "روسيا 24" مقاطع منها، اليوم الاثنين: "منذ أيام الاتحاد السوفيتي، جرى فرض قيود مختلفة على بلدنا، والتي ربما يَقدَر عددها الإجمالي بالآلاف، وهي قيود في مجالات مختلفة"، متابعا: "ربما يكون هذا هو الثمن الذي يدفعه بلدنا وإيران مقابل استقلالهما وسيادتهما".

وأكد أنه لا يوجد إطار زمني واضح للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وستنتهي عندما تتحقق جميع أهدافها، قائلا: "لا يساورنا الشك في أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي بعد تحقيق جميع أهدافها، ولا توجد أطر زمنية محددة لها".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور طهران اليوم ليلتقي مع كبار المسؤولين فيها، كما أنه سيعقد قمة ثلاثية للدول الضامنة للتسوية السورية (روسيا وإيران وتركيا)، وذلك وفق صيغة "أستانا".