الاتحاد الأوروبي: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة حياة أو موت

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.



وقال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا، إن حياة عشرات آلاف الأشخاص رهن بهذا الاتفاق الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



ويهدف مشروع الاتفاق إلى إخراج حوالى 20 مليون طن من الحبوب العالقة في الصوامع الأوكرانية بسبب الهجوم الذي تشنه موسكو، عبر البحر الأسود.



وقال بوريل، ردا على تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بعض القادة الأوروبيين صرحوا أن العقوبات كانت خطًأ. لا أعتقد أنها خطأ، هذا ما ينبغي علينا فعله، وسنواصل فعله.



وأعلنت روسيا، أن وثيقة نهائية ستكون جاهزة لاجتماع يعقد هذا الأسبوع في تركيا.



ويعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة ضغطه على موسكو بفرضه عقوبات جديدة من جهة وتقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا من جهة أخرى، وفقا لبوريل.