يحصل نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام في المملكة المتحدة على زيادة في الأجور هذا الأسبوع، وقد هددت النقابات العمالية بالإضراب عن العمل إذا كانت التسويات أقل من التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولي النقابات قولهم قبيل القرارات المتوقع اتخاذها غدا الثلاثاء إن الإطباء والممرضات والمعلمين وعناصر الشرطة مستعدون لتنظيم إضراب عن العمل إذا طلب منهم تحمل تخفيضات في الأجور على المدى الحقيقي، عن طريق زيادات أقل من مستوى التضخم.

وقال كيفين روان، رئيس منظمة في اتحاد النقابات العمالية "نقابات القطاع العام غير سعيدة وتتحدث عن الطريقة التي سترد بها".

وتابع "في المعتاد، هم لا يختبرون الحكومة. ولكن كل نقابة قالت إنها مستعدة للتجاوب مع الأعضاء. في السنوات العادية. يكون هذا نادرا للغاية".

وتشكل زيادات الأجور تحديا كبيرا لرئيس الوزراء بوريس جونسون في آخر أيام رئاسته للحكومة. كما تلقى الضوء على التوترات الناجمة عن الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة، حيث يقول العاملون إنهم يحتاجون المزيد من المال لتجنب الفقر، بينما يلتزم البنك المركزي (بنك إنجلترا) بضبط النفس لمنع حدوث دوامة ارتفاع الأسعار والأجور.