جبهة الخلاص بتونس تعترض على منع قيادية من الظهور في الأماكن العامة

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أبدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء، استغرابها من إخضاع القيادية شيماء عيسى إلى قرار قضائي بـ"عدم الظهور في الأماكن العامة" عقب الإفراج عنها من السجن.

وصدر قرار بالإفراج عن عيسى في 13 يوليو الجاري إلى جانب المحامي لزهر العكرمي، إثر التحقيق معهما في قضية التآمر على أمن الدولة.

وأُوقفت شيماء عيسى منذ أبريل الماضي فيما أوقف العكرمي في فبراير.

وقالت جبهة الخلاص في بيان لها اليوم إنها "تلقت ببالغ الاستغراب" إعلان الناطق باسم محكمة الإستئناف بتونس إخضاع شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي "لتدبير عدم الظهور في الأماكن العامة".

وتابعت إن القرار ذو "طابع سياسي" و"غير قانوني".

كما طالبت في بيانها "بالإفراج الفوري عن القادة السياسيين المعتقلين ظلما في قضية التآمر الوهمي المزعوم والكف عن محاصرة المفرج عنهم".

وتطالب الجبهة بتنحي الرئيس قيس سعيد الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد في2021 وحل أغلب الهيئات الدستورية، عن الحكم وتننظيم انتخابات رئاسية مبكرة وتكوين حكومة إنقاذ لقيادة مرحلة انتقالية.