أعلن فريق ميتييلاند الدنماركي انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي بشكل رسمي مساء اليوم الثلاثاء، ليكون بذلك لاعبًا في الفريق الأحمر.

وأوضح سفيند جرافرسن، المدير الرياضي للنادي الدنماركي، أن إمام تعرض لإصابة قوية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن انتقاله للأهلي يعد حالة خاصة للغاية بالأخص أن اللاعب انضم للفريق في يناير الماضي ولم يسجل إلا هدفين فقط.

وأضاف المدير الرياضي للنادي: "بالطبع يؤلمنا أننا لا نستطيع الاحتفاظ بإمام عاشور، إنه لاعب ماهر يتمتع بإمكانيات كبيرة، ولكنه أيضًا مثال لما يمكن أن يحدث عندما تعمل معه، لقد وجدنا حلاً جيدًا مع الأهلي".

ولعب إمام عاشور مع ميتييلاند 7 مباريات وسجل خلالهم هدفين قبل أن يتعرض لإصابة قوية.