وزير العمل الألماني: بلادنا وجهة جذابة للهجرة بسبب ساعات العمل

أعرب وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، عن اعتقاده بأن ساعات العمل المنظمة في ألمانيا تعد سببا مهما للعمالة الماهرة في الهند للمجيء إلى ألمانيا.

وقال هايل في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق عدة أيام: "يوجد الآن في ألمانيا اتجاه نحو نقيضين في هذا الموضوع: أحدهما هو الغطرسة المتمثلة في الاعتقاد بأن جميع العقول الذكية والأيدي المساعدة تريد القدوم إلى ألمانيا. وهذا ليس صحيحا. والثانية هو أن البعض يتصرف كما لو أن لا أحد يريد القدوم إلى ألمانيا بعد الآن"، مشيرا إلى أن خبراء تكنولوجيا المعلومات في وادي السيليكون الهندي في بنجالور ربما يكسبون شهريا مبالغ موازية هذه الأيام للأجور في ميونخ، ولكن "بدون نهاية للدوام".

ومن وجهة نظر السفير الألماني في الهند فيليب أكرمان، فإن إمكانية لم شمل العائلات المهاجرة تجعل من ألمانيا وجهة جذابة للهجرة، مشيرا إلى أن هذه الفرصة غير متاحة في دول الخليج، حيث يعمل أيضا العديد من الهنود. في المقابل أشار السفير إلى أن ألمانيا لديها عيب تنافسي فيما يتعلق بلغتها الألمانية مقارنة بالدول الناطقة باللغة الإنجليزية، مثل الولايات المتحدة وكندا، لأن العديد من المتخصصين الهنود يتحدثون الإنجليزية جيدا.

ويزور هايل الهند، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة، لمناقشة موضوع جذب العمالة الماهرة، والمشاركة في اجتماع وزراء العمل المقبل لمجموعة العشرين في إندور بولاية ماديا براديش الهندية. وترأس الهند مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى هذا العام وستعقد القمة الرئيسية في العاصمة نيودلهي في سبتمبر المقبل.