برشلونة مهدد بعدم قيد لاعبيه الجدد

أكدت تقارير صحفية أسبانية أن نادي برشلونة، بات مهددًا بعدم القدرة على قيد لاعبيه الجدد في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وعلي الرغم من تقديم برشلونة نجمه الألماني الجديد إيلكاي جوندوجان لوسائل الإعلام، يبدو أن نادي برشلونة سيعيش مشكلات جديدة قبل انطلاق الموسم المقبل، إذ سيحتاج لتوفير مبلغ «ضخم» لكي يقوم بتسجيل لاعبيه الجدد واللاعبين الذين قام النادي بتجديد عقودهم.

وأفادت إذاعة «كادينا دي لاكوبي»، الإسبانية، بأن نادي برشلونة يعاني من ديون غير مدفوعة تصل قيمتها إلى 60 مليون يورو، مما سيمنعه من تسجيل لاعبيه الجدد مثل إيلكاي جوندوجان وإينيجو مارتينيز، إضافة إلى اللاعبين الذين قام بتجديد عقودهم مؤخرا مثل رونالد أراوخو وألونسو وسيرجي روبيرتو.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن النادي الكتالوني سيكون مجبرا على تسريح بعض اللاعبين لتخفيض فاتورة الرواتب وذلك ببيع بعض اللاعبين مثل أنسو فاتي أو فرانك كيسي، لكن ذلك لن يكون كافيا.

وسيكون النادي الكتالوني مُجبرًا على إيجاد حلول قبل الـ 31 من أغسطس المقبل، من أجل تأمين تسجيل اللاعبين.