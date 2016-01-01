إخفاق قمة للاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية في التوصل لإدانة العملية الروسية في أوكرانيا

أخفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، في التوصل لموقف مشترك بشأن إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال قمة في بروكسل بعد معارضة من أنصار روسيا نيكاراجوا وكوبا وفنزويلا.

وبدلا من ذلك، قررت دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية "التعبير عن قلقها العميق بشأن الحرب الجارية ضد أوكرانيا"، ولم تؤيد نيكاراجوا الصياغة النهائية.

وكان الاتحاد الأوروبي يهدف من الإعلان إرسال رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تشير إلى عزلة موسكو المتزايدة في المجتمع الدولي.

وبدلا من ذلك، أشار البيان إلى تصويتين في الأمم المتحدة في عامي 2022 و 2023، ومواقف كل من دول الاتحاد الأوروبي والكاريبي وأمريكا اللاتينية، التي كانت تنتقد العملية العسكرية الروسية.