- نيكولاس كيدج ينافس بقوة بـ«سيقان طويلة» وتراجع لوبيتا نيونجو فى «مكان هادئ».. وسكارليت جوهانسون فى منتصف السباق وشعارها «خذنى الى القمر»

واصل الجزء الرابع من فيلم الأنيميشن «أنا فهلوى - Despicable Me»، تصدر قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية، للأسبوع الثانى على التوالى، لتستكمل بذلك أفلام الأنيميشن والرسوم المتحركة سيطرتها على إيرادات السينما العالمية فى عطلة نهاية الأسبوع، مستحوذة على أكثر من 60% من إيرادات شباك تذاكر بفيلمين فقط من أصل 10 أفلام بالقائمة.

وحقق فيلم «أنا فهلوى» فى ثانى أسبوع من طرحه 44 مليون دولار و650 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 437 مليون دولار و809 آلاف.

الفيلم من إخراج كريس رينواد، وقام بأداء الأصوات كل من ستيف كوجان، وستيف كاريل، وكريستين ويج، وميراندا كوسجروف، وبيير كوفين، وويل فيرل، وكلوى فينمان، وستيفن كولبيرت، وصوفيا فيرجارا، وجوى كينج، ودانا جاير. وتبدأ أحداثه بعدما تنجب زوجة (جرو) طفلهما الأول، ويواجه العديد من التحديات العائلية، تزامنا مع هروب المجرم (ماكسيم لو مال)، والذى يقرر الانتقام من عدوه اللدود (جرو).

واستطاع فيلم الجريمة والرعب والإثارة «سيقان طويلة – Longlegs» أن يتواجد فى المركز الثانى، بأول أسبوع من طرحه، محققا 22 مليون دولار و600 ألف عالميا.

الفيلم من تأليف وإخراج أوز بيركنز، وبطولة نيكولاس كيدج، وأليشيا ويت، ومايكا مونرو، وبلير أندروود، وإرين بويس، وليزا تشاندلر، وداكوتا دالبي، وريلا ماكنتوش، وفانيسا والش، وميشيل سير، وتشارلز جرمان، وأنيتا ويتنبرج، ومارليا كليفلاند. وتدورأحداث الفيلم عن العميلة الفيدرالية لى هاركر، والتى تتولى مسئولية كشف هوية قاتل متسلسل يرتكب جرائم صادمة، وتسعى هاركر لفعل المستحيل قبل ارتكاب القاتل جريمته الجديدة.

وتراجع إلى المركز الثالث، الجزء الثانى من فيلم الأنيميشن «قلبا وقالبا - Inside Out»، وذلك فى خامس أسبوع من طرحه، محققا 20 مليون دولار و748 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا مليار دولار و350 مليونا و92 ألفا.

الفيلم إخراج كيلسى مان، وقام بأداء الأصوات كل من ديان لين، ومايا هوك، وتونى هال، وإيمى بويلر، وليزا لابيرا، وفيليس سميث، ولويس بلاك، وكايتلين دياس، وبوبى موينيهان، وبولا باوندستون، وديف جويلز، وفرانك أوز، وليلمار، وإيفيت نيكول براون، وآيو إدبيرى. ويتبع العمل رايلى فى مرحلة المراهقة، حيث تستكشف العديد من المشاعر الجديدة مثل القلق والحسد.

وجاء بالمركز الرابع فيلم الدراما والرعب «مكان هادئ: اليوم الأول - A Quiet Place: Day One»، حيث حقق فى ثالث أسبوع من طرحه 11 مليون دولار و800 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 220 مليون دولار و729 ألفا.

الفيلم إخراج مايكل سارنوسكى، وبطولة لوبيتا نيونجو، ودجيمون هونسو، وأليكس وولف، وجينيفر وودوارد، وإيليا أنجفارى، وكين إيدين، وألكساندر جون، وجوزيف كوين، وزاى دومو ارتيست، ودينيس أوهير، وجوناثان سبارو. ويستكشف العمل بدايات نهاية العالم، بظهور مخلوقات مفترسة، وكيف أصبح على البشر العيش فى هدوء تام ليتمكنوا من تفادى تلك المخلوقات المميتة، وتتوالى الأحداث.

واستطاع فيلم الكوميديا والرومانسية «خذنى إلى القمر - Fly Me to the Moon»، أن يتواجد فى المركز الخامس، بأول أسبوع من طرحه، محققا 10 ملايين دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 19 مليون دولار.

الفيلم إخراج جريج بيرلانتى، وبطولة سكارليت جوهانسون، وتشانينج تاتوم، ووودى هاريلسون، وجيم راش، وراى رومانو، وبيتر جاكوبسون، وجو كريست، وكولين ووديل، وكريستيان سليمينسون، وجريج كريك، وأليكس فيدوف، وتيم وير، وجيسى مولر، ونواه روبنز، وتود ألين دوركين. ويدور العمل خلال مهمة الهبوط الأمريكى على سطح القمر، حيث تُكلف خبيرة التسويق (كيلى جونز) من قبل ناسا بتعيين مجموعة من الممثلين وتصوير مشاهد هبوط وهمية على سطح القمر كخطة بديلة فى حال فشل المهمة الحقيقية.

وحل فى المركز السادس الجزء الرابع من فيلم الأكشن والكوميديا «فتيان أشقياء - Bad Boys»، محققا فى سادس أسبوع من طرحه 4 ملايين دولار و400 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 377 مليون دولار و975 ألفا.

الفيلم إخراج بلال فلاح، وعادل العربى، وبطولة ويل سميث، ومارتن لورانس، وفانيسا هادجنز، وألكسندر لودفيج، وباولا نونيز، وإريك دان، وإيوان جروفود، وجاكوب سكايبيو، وميلانى ليبورد، وتاشا سميث، وتيفانى هاديش، وجو بانتوليانو، وريا سيهورن، وجينا كانيل، وديريك روسو، وجون سالى، وبيانكا بيثون، ودى جى خالد، وكوين هيمفيل، ودينيس جرين، ومايكل باى.

وجاء فى المركز السادس، فيلم الدراما الغربية «الأفق: الملحمة الأمريكية - Horizon: An American Saga»، محققا فى ثالث أسبوع من طرحه مليونى دولار و440 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 29 مليون دولار و575 ألفا.

الفيلم إخراج كيفن كوستنر، وبطولة كيفن كوستنر، وجينا مالون، وإيزابيل فورمان، وسيينا ميلر، وآبى لى، وجيمى كامبل باور، وويل باتون، ومايكل روكر، وجيوفانى ربيسى، ويسلط العمل الضوء على فترة الـ15 عاما ما قبل وبعد الحرب الأهلية، والتى تضمنت العديد من الأحداث التاريخية فى الغرب الأمريكى.

وتراجع فيلم الجريمة والرعب «ماكسين – MaXXXine»، إلى المركز الثامن، فى ثانى أسبوع من طرحه، محققا مليونى دولار و71 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 14 مليون دولار و704 آلاف.

الفيلم من تأليف وإخراج تى ويست، وبطولة ميا جوث، وإليزابيث ديبيكى، وموسى سومنى، وميشيل موناجان، وبوبى كانافال، وليلى كولينز، وهالزى، وجيانكارلو إسبوسيتو،. وتدور أحداث الفيلم فى هوليوود عام 1980، عندما تحصل الممثلة الصاعدة (ماكسين مينكس) على فرصة عمرها، ولكن يظهر قاتل متسلسل يطاردها.

وتواجد فى المركزالتاسع، الفيلم الدرامى «صوت الأمل: قصة أستطيع الهرولة»، والذى حقق فى ثانى أسبوع من طرحه مليون دولار و340 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 9 ملايين دولار و765 ألفا.

الفيلم إخراج جوشوا ويجل، وبطولة نيكا كينج، وديميتريوس جروس، وإليزابيث ميتشل، وديانا بابنيكوفا. والفيلم مأخوذ من قصة حقيقية، لـ«دونا» والقس «دبليو سى مارتن» وكنيستهما فى شرق تكساس، حيث قامت 22 عائلة بتبنى 77 طفلا من نظام الحضانة المحلى، مما أشعل حركة للأطفال الضعفاء فى كل مكان.

وتذيل القائمة، الجزء الثانى من فيلم الأكشن والدراما «هندى - Indian»، محققا فى أول أسبوع من طرحه مليون دولار و200 ألف عالمى.

الفيلم إخراج إس. شانكار، وبطولة كمال حسان، وراكول بريت سينج، وبريا بهافانى شانكار، وكاجال أجاروال. وتبدأ أحداث الفيلم عندما يقرر المناضل والمدافع عن الحرية (سيناباثى) محاربة الفساد بنفسه، ويعود إلى بلده لمساعدة شاب يفضح الفاسدين من خلال مقاطع فيديو على الإنترنت.