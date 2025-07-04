وزير خارجية إسرائيل: سنزود أوكرانيا بأنظمة مياه في المناطق المتضررة من القصف الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفهين كورنيتشوك، بأن إسرائيل ستزود كييف بأنظمة مياه لتركيبها في شرق أوكرانيا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم الجمعة أنه سيتم إرسال هذه الأنظمة إلى المناطق الأوكرانية التي تضررت بنيتها التحتية بسبب القصف الروسي مما تسبب في معاناة للسكان المحليين بسبب نقص المياه.

وتشن روسيا هجمات عنيفة بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا ردا على غارات شنتها كييف في اول شهر يونيو الماضي بمسيرات على مطارات داخل العمق الروسي ، واسفرت عن تدمير 40 طائرة عسكرية روسيا.

وقال جهاز المخابرات الأوكراني إنه تم تدمير حوالي 34% من القاذفات الروسية القادرة على إطلاق صواريخ كروز.

ووفقا لتقديرات الجهاز ، فإن قيمة القاذفات التي تم تدميرها أو إلحاق الضرر بها بلغت نحو 7 مليارات دولار.