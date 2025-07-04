 فلسطينيون ينظمون مسيرة حاشدة شمال رام الله في محاولة للوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطينيون ينظمون مسيرة حاشدة شمال رام الله في محاولة للوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 4:37 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 4:37 م

انطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة من أهالي بلدتي سنجل والمزرعة الشرقية شمال رام الله، في محاولة للوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستعمار.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين أغلقوا الطرق الواصلة إلى جبل الباطن ومنطقة التل، جنوب بلدة سنجل، واحتشدوا بحماية من جنود الجيش الإسرائيلي في خيمة قاموا بنصبها في منطقة (التل) الأثرية جنوب سنجل، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأشعل المستوطنون المقتحمون لمنطقة التل الأثرية، حرائق في أراضي المواطنين، بالتزامن مع استمرار توافد أعداد كبيرة منهم إلى المكان، لمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب تقارير فلسطينية ، يقوم مستوطنون بمهاجمة الفلسطينيين وتدمير وتخريب مممتلكاتهم وقطع الطرق الرئيسية بين مدن الضفة الغربية .

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنتقدان بشدة هجمات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وفرضا عقوبات على مستوطنين متطرفين وثلاث منظمات بسبب انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.

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