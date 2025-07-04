انقطاع الكهرباء في التشيك وتوقف حركة وسائل النقل العام في براغ

قال مسؤولون إن انقطاعا مؤقتا في الكهرباء ضرب أجزاء من العاصمة التشيكية وغيرها من المناطق في البلاد اليوم الجمعة، مما أدى لتوقف وسائل النقل العام والقطارات.

وقالت هيئة النقل في براغ إن شبكة مترو الأنفاق توقفت بالكامل ظهر اليوم في العاصمة.



ولكنها أضافت أن الخطين أيه وسي عادا للعمل خلال 15 دقيقة تقريبا بينما الخط بي عاد بعد 30 دقيق تقريبا.

وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا في منشور عبر منصة إكس إن الانقطاع طال أجزاء أخرى من البلاد وأن السلطات تتعامل مع المشكلة.

وتوقف الترام في الضفة اليمنى من نهر فلتافا في براغ، بينما لم تتأثر الضفة اليسرى. وتوقفت حركة بعض القطارات بالقرب من براغ وغيرها من المناطق.

ولم ترد تقارير على الفور عن تعرض مطار فاتسلاف هافيل براغ، المطار الدولي بالمدينة، لانقطاع التيار الكهربائي.

ولم يتضح على الفور سبب المشكلة لكن المسؤولين استبعدوا وقوع هجوم سيبراني.