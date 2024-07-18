عضوة بخارجية النواب توافق على منح الثقة للحكومة الجديدة: صفحة جديدة

أكدت عضو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إيلاريا سمير حارص، أن الحكومة واجهت العديد من الظروف التحديات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الظروف الاقتصادية والأحداث البحرية التي أثرت على حركة الملاحة في قناة السويس، إلا أنها نجحت في جذب استثمارات رأس المال.

وأثنت حارص، خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم، على منح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها، معربة عن ثقتها الكاملة في القيادة السياسية. كما قدمت الشكر للحكومة السابقة على جهودها الجادة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدة بالمواطنين الذين تحملوا العبء في هذه الظروف الصعبة.

وأضافت: "مصر مرت بظروف صعبة بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآخرها حرب غزة وتداعياتها الخطيرة على أمن البحر الأحمر وتأثيرها على دخل قناة السويس. لذا، فإن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين هي السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف، كما تمثل صفقة رأس الحكمة أحد أبرز الأمثلة على نجاح في حل أزمة العملة الصعبة.

وشددت على ضرورة أن تواصل الحكومة الجديدة مسيرة البناء والتنمية، وأن تركز على فتح صفحة جديدة للعلاقات مع المواطنين، إلى جانب العمل على بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهذه هي الركائز الأساسية في برنامج الحكومة الجديدة.