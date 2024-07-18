سيناتور ديمقراطي: انسحاب بايدن سيكون الأفضل لأمريكا

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، عن السيناتور الديمقراطي الأمريكي جون هيكنلوبر حديثه عن وجود مؤشرات حول أن انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق الرئاسة سيكون الأفضل للبلد، وأن الأخير سيعطي الأولوية لمصلحة البلاد.

وقال هيكنلوبر: "هناك مؤشرات متزايدة على أن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي سيكون القرار الأفضل للولايات المتحدة"، مؤكدا أن "بايدن سيضع مصلحة الولايات المتحدة أولا في قراره بشأن المشاركة في السباق الرئاسي".

وبعد أداء سيء خلال أول مناظرة رئاسية بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، ظهرت دعوات تطالب الأول بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية، غير أنه لم يبد أي مؤشر على موافقته على ذلك.

أعلن البيت الأبيض في وقت سابق إصابة بايدنبكوفيد- 19، وأنه يعاني من أعراض خفيفة.

وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه تم إعطاء الرئيس الأمريكي لقاح كوفيد والجرعة المعززة. وكان بايدن قد أصيب بكوفيد مرتين من قبل.

وشوهد بايدن، أمس الأربعاء، وهو يتحدث أمام أنصاره في إحدى الفعاليات في لاس فيجاس. وقد ألغى خطابا انتخابيا في المدينة كان سيعقد في وقت لاحق.



