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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدلا رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم فهي كما يلي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى: 31

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:29