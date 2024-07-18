 مشاركون في مؤتمر الجمهوريين يضعون ضمادات على آذانهم تضامنا مع ترامب بعد محاولة اغتياله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مشاركون في مؤتمر الجمهوريين يضعون ضمادات على آذانهم تضامنا مع ترامب بعد محاولة اغتياله

د ب أ
نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 6:16 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 6:16 ص

وضع بعض الحاضرين للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يومه الثالث ضمادات على آذانهم أمس الأربعاء تعبيرا عن التضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد نجاته من محاولة اغتيال.


وأصيب ترامب، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، في أذنه اليمنى أثناء محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي مطلع الأسبوع الجاري. ومنذ ذلك الحين وهو يضع ضمادة بيضاء على أذنه.

ومنذ يوم الاثنين، يصل ترامب إلى قاعة المناسبات في ميلووكي بولاية ويسكونسن كل مساء بأذنه المغطاة وسط تصفيق حار من الحضور.

ورشح الحزب الجمهوري ترامب رسميا لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطابا على المسرح اليوم الخميس الذي يمثل تقليديا نهاية المؤتمر الذي استتمر أربعة أيام.


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