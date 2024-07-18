وزيرة التضامن: نستهدف ميكنة خدمات الوزارة والمديريات في أقرب وقت

تابعت وزيرة التضامن، مايا مرسي، خلال اجتماع مع رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، خطط وبرامج عمل الإدارات المختلفة، حيث قدم رؤساء الإدارات المركزية عرضا بأبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك التحديات التي تواجههم في سبيل الارتقاء بالعمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمواطنة والأسرة المصرية.

وقالت وزيرة التضامن إن الهدف الذي سيعمل الجميع من أجل تحقيقه هو إيصال الخدمة بأفضل صورة للمستفيد والمستفيدة؛ وأسرع وقت وحوكمة شديدة، ولن يُقبل بالتهاون في حق المواطن والمواطنة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة في مرحلة مهمة من تاريخها تتطلب العمل كفريق جماعي من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلبها تلك المرحلة.

وأكدت مرسي، أنه سيكون هناك تقييم دقيق لكل العاملين بالوزارة، حيث يجب أن يكون العمل على أعلى مستوى من الجميع، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية للارتقاء بكفاءة العاملين بالوزارة في نظم العمل، مشددة على قيام مديري المديريات في المحافظات بتسليم تقرير شهري نهاية كل شهر يتضمن أبرز ما تم تقديمه وإنجازه للمواطن والمواطنة في المحافظات، كما سيتم العمل على تنفيذ خطة ميكنة المديريات وخدمات الوزارة في أقرب وقت.

وطالبت وزيرة التضامن، بتقديم تقرير يومي عن مشاكل المواطنين ورصدها وما تم تقديمه من حلول، فضلا عن التواصل الدائم مع النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين والمواطنات في الحصول على خدمات الوزارة المتعددة من تكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة وغيرهما من الخدمات.

وأوضحت مرسي، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل في مجموعات وفرق عمل جماعي بالوزارة من أجل العمل على إنهاء المشكلات التي تواجه قطاعات الوزارة.