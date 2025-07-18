المبعوث الأمريكي لشئون الرهائن يعرب عن تفاؤله بقرب التوصل لاتفاق بشأن غزة

نقلت القناة 13 الإسرائيلية، الجمعة، عن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، أن إسرائيل وحماس اقتربتا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال آدم بولر: "نحن أقرب مما كنا عليه حتى الآن. إذا لم يحدث ذلك الآن، فسيكون ذلك بسبب عناد حماس"، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق في المدى القريب، مضيفا: "من الممكن حدوث ذلك، لم يكن هناك وقت أفضل. لقد نجح نتنياهو ضد إيران، وهذا منحه نفوذا كبيرا في الداخل، وعندما تكون لديك قوة، فهذا هو الوقت الأمثل لاتخاذ خطوة".

وأضاف: "من ناحية أخرى، حماس مصممة بشدة، لذا من الصعب التفاوض معها، لكن إسرائيل تقدم تنازلات كبيرة بشأن الخرائط".

وتابع: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستواصل إسرائيل أفعالها كما فعلت حتى الآن".

وكان مسئول في حماس صرح في وقت سابق بأن الخرائط الجديدة التي قدمتها إسرائيل، والتي تشمل انسحابا أوسع من محور موراج، تعتبر "خطوة إيجابية"، مبررا: "يمكن لهذه الخرائط أن تسهم في تهيئة مناخ سياسي يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق".

وتابع: "مع ذلك، أعتقد أننا لا نزال في مرحلة مبكرة من التفاوض، وهناك الكثير من التفاصيل التي لم يتم الاتفاق عليها بعد".

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن مصر وقطر والولايات المتحدة قدمت مقترحا محدثا لإسرائيل وحماس، يلخص التقدم المحقق خلال الأيام الماضية.

وبحسب الموقع، فإن الوسطاء يعتقدون أن التنازلات الأخيرة من إسرائيل، والتي أُدرجت في الاقتراح المحدث، قد تمكّن الطرفين من التوصل إلى اتفاق قريبا.

وهذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب من البيت الأبيض: "هناك أخبار جيدة.. نحن نعمل على الأمور".

وفي الوقت ذاته، قال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إن المفاوضات "تتقدم بشكل جيد".