أوبر تعتزم نشر 20 ألف سيارة أجرة ذاتية القيادة خلال6 سنوات

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قالت شركة أوبر الأمريكية لخدمات النقل عبر التطبيقات يوم الخميس إنها تعتزم نشر 20 ألف سيارة أجرة ذاتية القيادة على الأقل خلال السنوات الست المقبلة.

وقالت الشركة إن الأسطول سيتألف من سيارات الدفع الرباعي المصنعة من قبل شركة لوسيد الأمريكية للسيارات الكهربائية، وستكون مجهزة بتقنية القيادة الذاتية التي طورتها شركة "نورو" الناشئة.

وقالت الشركة عملاق النقل في بيان: "ستكون المركبات مملوكة وسيجري تشغيلها من قبل أوبر أو أو شركائها من الأساطيل الخارجية وسيجري إتاحتها للركاب حصريا عبر منصة أوبر.

ويجري حاليا اختبار نموذج أولي في لاس فيجاس، بولاية نيفادا. وقالت الشركة إنها "ستطلق أولا في مدينة أمريكية كبرى العام المقبل".

وأظهرت أوبر بالفعل طموحها لتصبح المنصة الرائدة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة، حيث وقعت صفقات مع عملاق السيارات الألماني فولكس فاجن وشركة واي مو، شركة السيارات ذاتية القيادة المملوكة لشركة ألفابت الأم لجوجل.

وفي بعض المدن الأمريكية، تتوفر بالفعل سيارات واي مو ذاتية القيادة على المنصة. ومن المقرر أيضا إضافة سيارات أجرة ذاتية القيادة من فولكس فاجن إلى العروض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت أوبر أيضا عن شراكة جديدة مع شركة مومنتا الصينية للسيارات ذاتية القيادة تهدف إلى تقديم خدمات مستقلة خارج الولايات المتحدة والصين.