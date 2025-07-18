ميرتس: الابتكار له دور رئيسي في حماية المناخ

يرغب المستشار الألماني فريدريش ميرتس في دفع إجراء عالمي بشأن تغير المناخ إلى الأمام عن طريق تطوير تقنيات حديثة.

وقال ميرتس للصحفيين، اليوم الجمعة، في مؤتمره الصحفي الصيفي في برلين: "ليس هناك أي فائدة إذا حققنا الحياد المناخي في ألمانيا وحدها. حتى إذا حققنا هذا اليوم، لن يتغير أي شيء في العالم غدا".

وأشار ميرتس، إلى أنه إذا كانت ألمانيا ترغب في المساهمة في حل هذه المشكلة العالمية، فلا بد أن تمكن البلاد من التقدم في الوصول إلى العالم الأوسع نطاقا عن طريق الابتكار.

وذكر أن هذا هو سبب تركيز الحكومة الاتحادية على تقنيات استخلاص ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ وتخزينه.