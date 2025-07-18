نمو قوي للفائض التجاري لأيرلندا خلال مايو

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ارتفع الفائض التجاري لأيرلندا خلال مايو الماضي بشدة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات وفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الفائض التجاري خلال مايو بلغ 6ر12 مليار يورو مقابل 7 مليارات يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وفي أبريل كان الفائض التجاري 2ر11 مليار يورو.

وعلى أساس سنوي زادت الصادرات الأيرلندية بنسبة 3ر29% خلال مايو، في حين تراجعت الواردات بنسبة 7ر2% خلال الشهر نفسه.

وبلغ الفائض التجاري لأيرلندا خلال مايو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 3ر12 مليار يورو مقابل 1ر11 مليار يورو خلال أبريل. وزادت الصادرات بنسبة 5% شهريا في وتراجعت الواردات بنسبة 5ر0%.

وزادت صادرات أيرلندا خلال مايو سنويا بفضل زيادة صادرات الأدوية والمنتجات الطبية بنسبة 9ر73% سنويا. وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة وهي شريك تجاري رئيسي لأيرلندا بنسبة 4ر86% سنويا.