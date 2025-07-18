استشهاد 32 فلسطينيًا في غارات على غزة بينها قصف استهدف كنيسة

قتل الجيش الإسرائيلي 32 فلسطينيا على الأقل ، اليوم الخميس، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينها كنيسة كانت تؤوي نازحين شرق مدينة غزة، بحسب مصادر طبية ورسمية في غزة.

وبعد مرور نحو 12 ساعة على غارة الجيش الإسرائيلي التي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين في الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا أعرب فيه عن أسفه، وشدد على أن ما حدث كان خطأ غير مقصود، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مكتب رئيس الوزراء القول إن "إسرائيل تأسف بشدة لسقوط ذخيرة طائشة على كنيسة العائلة المقدسة في غزة، فكل روح بريئة تزهق تعد مأساة. ونحن نشاطر عائلات الضحايا والمؤمنين حزنهم."

وعبر البيان، الذي لم يصدر باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن الامتنان للبابا ليو الرابع عشر على "كلماته التي عبرت عن المواساة" حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان مكتب رئيس الوزراء القول إن: "إسرائيل تجري تحقيقا في الحادث، وتؤكد التزامها بحماية المدنيين والمواقع الدينية المقدسة."

وصدر البيان بعد فترة وجيزة من إعلان البيت الأبيض أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إصدار بيان يشدد على أن الغارة التي أودت بحياة مدنيين كانت نتيجة خطأ، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل

ووفقا لمصادر محلية، كانت الكنيسة تؤوي نحو 600 نازح بينهم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة حين تعرضت للقصف، موضحة أن الاستهداف وقع بعد وقت وجيز من إقامة صلاة من أجل السلام في الكنيسة.

وأدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين القصف، معتبرة أن استهداف دور العبادة "تهديد مباشر للوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة". ودعت اللجنة في بيان المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان حماية الأماكن الدينية والمدنيين في قطاع غزة.

وفي هجوم آخر شمال غرب غزة، قتل ثمانية فلسطينيين في قصف استهدف متطوعين في منطقة السودانية، كانوا يشاركون في تأمين وتوزيع مساعدات إنسانية، بحسب مصادر محلية.

وأدان "تجمع القبائل والعشائر" في غزة الهجوم، محملا الجيش الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة" عنه، وداعيا إلى فتح المعابر بشكل عاجل لإدخال الإغاثة للسكان المحاصرين.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، قتل رجل وزوجته وأطفالهما الخمسة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في جباليا شمال القطاع. كما قتل ستة آخرون في قصف طال شققا سكنية ومواقع مختلفة في مدينة غزة، وفق جهاز الدفاع المدني.

وسجلت أيضا أربع وفيات في قصف مدفعي شرق مخيم النصيرات، وخمس وفيات أخرى في قصف استهدف خيام نازحين داخل مدرسة في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي خان يونس، أفاد مجمع ناصر الطبي بمقتل طفلة وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة على خيام نازحين. كما عثرت فرق الإنقاذ على جثمان شاب في منطقة المواصي جنوب المدينة، بعد غارة استهدفت الموقع.

في موازاة ذلك، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية كثفت قصفها المدفعي لأطراف مدينة غزة، وسط تحليق مكثف وإطلاق نار من المروحيات، بالإضافة إلى نسف مبان سكنية في رفح وخان يونس جنوبي القطاع.