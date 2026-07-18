الحرس الثوري الإيراني يدعو مواطني الأردن لقتال الولايات المتحدة

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم السبت، أن الحرس الثوري الإيراني دعا المواطنين في الأردن للقتال ضد الولايات المتحدة، فيما تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة العسكرية النافذة "من واجبكم الديني والإنساني تحييدهم بكل الوسائل وتطهير أرض الأردن المقدسة من قتلة المسلمين المقموعين".

وأضاف الحرس الثوري أنه نفذ قصفا صاروخيا استهدف قاعدة تابعة لسلاح الجو تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن. وقال إن الهجمات استهدفت أيضا مخابئ واقية للمقاتلات الأمريكية.

أظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي نشرها خبراء عسكريون أيضا، التأثيرات المشتبه فيها لصواريخ باليستية إيرانية في الأردن.

كان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي قد صرح أول أمس الخميس، إن السردية الإيرانية التي تتحدث عن وجود قواعد أمريكية في الأردن، وتستخدم ذلك لتبرير الهجمات، "غير صحيحة"، مؤكدًا أن الجنود الأمريكيين موجودون في الأردن منذ فترة طويلة في إطار التعاون بين البلدين، ولا سيما في مكافحة عصابة داعش، وضمن اتفاقية الدفاع التي تحترم سيادة الأردن وأسس التعاون بين الجانبين.