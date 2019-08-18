ثالث وزارة بالحكومة اليمنية تعلق عملها في عدن

أعلنت وزارة النقل بالحكومة اليمنية الشرعية، الأحد، تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، بعد إجراء مماثل لوزراتي الخارجية والداخلية، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، بأنه "بناء على توجيهات وزير النقل صالح الجبواني، نعلن تعليق العمل في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن اعتبارا من اليوم الأحد، نظرا لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وتعرض الوزارة للاقتحام من قبل المليشيا التابعة لهم واستمرار وجود دوريات لهم في الوزارة".

وبين أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية تعليق عملها في عدن بعد إجراء مماثل من قبل وزارة الخارجية، بسبب سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مؤسسات ومقرات الدولة في عدن.