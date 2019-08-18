حلَّت الذكرى الـ126 لميلاد الكاتب المسرحي بديع خيري، أمس السبت 17 أغسطس، ويعد خيري المولود عام 1893، أحد المساهمين في النهضة المسرحية المصرية في بداية القرن الـ20 مع صديقه وعِشرة عمره الفنان نجيب الريحاني، الذي اشترك معه في كتابة عدد كبير من مسرحياته، كما أكمل مسيرة الريحاني وعمل على استمرار مسرحياته حتى توفى في منتصف الستينيات.

تقول الكاتبة راوية راشد في كتاب "يوسف وهبي سنوات المجد والدموع": "إن بديع خيري من مواليد حي المغربلين في القاهرة، أنهى دراسته في مدارس المعلمين ثم عمل مدرسا في مدرسة المغربلين الابتدائية، وكانت أولى أعماله للريحاني أما حتة ورطة عام 1918.

واستعان الريحاني ببديع لتغيير جلده والخروج بعيداً عن الشخصية الشهيرة التي قدمها- كشكش بيك- فكتب له بديع أعمال كثيرة، وحينما قرر الريحاني تغيير مسار فرقته عام 1930، وتقديم أعمالاً تجمع بين القصة الاجتماعية والمواقف الساخرة كان بديع مستعدا بأعمال مازالت حية حتى الآن فكتبه له 33 مسرحية خلال هذه الفترة منها لعبة الست والدلوعة وإلا خمسة وحماتي قنبلة ذرية..".

وكثير من الأعمال التي كتبها بديع للريحاني استعان بها نجوم كبار فيما بعد، وتم إعادة إنتاجها سواء للسينما أو المسرح، وترصد الشروق في ذكرى ميلاده ال126 بعض من هذه الأعمال.

- لعبة الست

هى إحدى مسرحيات بديع خيري الشهيرة التي كتبها للراحل نجيب الريحاني، وعندما دخل الريحاني عالم السينما حول المسرحية لفيلم سينمائي ثم تحولت لمسرحية مرة أخرى.

* عام 1946

تم إنتاج فيلم لعبة الست من بطولة نجيب الريحاني وتحية كاريوكا وعبد الفتاح القصري وماري منيب وسليمان نجيب وعزيز عثمان وحسن فايق وبشارة وكيم.

* عام 2000

أعاد الفنان الكوميدي محمد صبحي إخراج المسرحية مرة أخرى من بطولته وشاركه في التمثيل سيمون وشعبان حسين وخليل مرسي وعبدالله مشرف ومجدي صبحي.

- حماتي قنبلة ذرية

من المسرحيات التي كتبها بديع خيري للريحاني لتناقش قضايا اجتماعية بشكل كوميدي، وقام الفنان الكبير اسماعيل يس بإعادة تمثيل القصة مرة أخرى في فيلم يحمل نفس الاسم عام 1951، وكتب السيناريو أبو السعود الإبياري وأخرجه حلمي رفله.

وكان من بطولة اسماعيل يس وشادية وتحية كاريوكا وعبد الفتاح القصري وعزيزة حلمي وماري منيب.

- إلا خمسة

أثناء فترة إدارة بديع لفرقة الريحاني المسرحية بعد وفاة الريحاني في نهاية الأربعينيات، أعاد بديع تمثيل المسرحيات القديمة وقام بلعب دور نجيب في هذه المسرحيات الفنان عادل خيري -ابن بديع- وكانت إلا 5 إحدى هذه المسرحيات وتم تصويرها للتلفزيون عام 1963.

كانت من بطولة عادل خيري وماري منيب وعدلي كاسب وسعاد حسين ونجوى سالم.

- الدلوعة

أعاد النجم فريد شوقي تمثيل مسرحية الدلوعة للريحاني وبديع خيري مرتين عام 1969.

- فيلم دلع البنات

كان من بطولة فريد شوقي ونيلي ويوسف وهبي ومحمود المليجي وتوفيق الدقن وابراهيم سعفان وكتب السيناريو للفيلم بهجت قمر.

- مسرحية الدلوعة

اشترك فريد ونيلي في تقديم المسرحية مرة أخرى في نفس العام مع ماري منيب وأبو بكر عزت وكانت من إخراج حافظ أمين.

- السكرتير الفني

من المعروف أن الفنان فؤاد المهندس من تلاميذ الراحل نجيب الريحاني وتعلم في مسرحه رغم عدم مشاركته في أي عمل من بطولته إلا كان من التلاميذ النجباء، وقام المهندس بإعادة تمثيل قصة السكرتير الفني عام 1968.

وكانت من بطولة شويكار والمهندس وعبد المنعم مدبولي ونظيم شعراوي ومديحة حمدي وعبد الوارث عسر وصلاح السعدني، وأخرجها مدبولي للتلفزيون.