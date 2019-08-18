نجم بيراميدز بعد الفوز الأهلي: قدمنا مباراة جيدة والقادم أفضل

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أكد نبيل عماد دونجا نجم وسط بيراميدز أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب في منافسات بطولة كأس مصر.

ونجح بيراميدز في إقصاء الأهلي من دور الـ16 ببطولة كأس مصر وذلك بعد أن تغلب عليه بهدف نظيف أحرزه اللاعب البوركيني إريك تراوري."تفاصيل المباراة".

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد:"قدمنا مباراة جيدة على أرض الملعب، والفترة المقبلة ستكون أفضل بعد أن تنسجم الصفقات الجديدة مع الفريق".

وعن النقاط التي يعاني منها المارد الأحمر قال: "الأهلي يعاني من الهجمات المرتدة على مرماه وذلك بسبب الطابع الهجومي الذي لدى أغلب لاعبيه".

جدير بالذكر أن دونجا كان أحد عناصر المنتخب الوطني التي شاركت ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.