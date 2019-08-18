اليمن يدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة السعودي

أدان اليمن بأشد العبارات استهداف مليشيات الحوثي حقل ومصفاة الشيبة للغاز الطبيعي جنوب شرق المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأحد- إن استمرار مليشيات الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وإمدادات الطاقة هو عمل إرهابي يأتي خدمة للمشروع الإيراني التخريبي، ويُعد من الأعمال المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والتي تتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي.

وتجدد الوزارة تأييدها لحق المملكة في اتخاذ كل ما من شأنه حماية أراضيها وأمنها القومي.