إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ115 ألفا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 115 ألفًا و661 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء القطرية، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة القطرية» إلى عدم تسجيل أية وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 193.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 267 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 112 ألفًا و355.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 770 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 21 مليون إصابة.