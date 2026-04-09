زيلينسكي: أمريكا تتجاهل أدلة على أن روسيا تساعد إيران في استهداف قواعد أمريكية في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة تتجاهل أدلة قوية على أن روسيا تساعد إيران في استهداف قواعد أمريكية في الشرق الأوسط، لأنها "تثق" في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات خلال بودكاست "ذا ريست إز بوليتكس" الذي يقدمه أليستر كامبل، وفقا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الخميس.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه حاول لفت انتباه البيت الأبيض إلى التعاون الوثيق بين موسكو وطهران.

وقال زيلينسكي، إن الأقمار الاصطناعية العسكرية الروسية التقطت صورا للبنية التحتية الحيوية في دول الخليج وإسرائيل، بالإضافة إلى مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وأضاف زيلينسكي، أن الكرملين نقل هذه البيانات والصور إلى النظام الإيراني لتسهيل هجماته.

وتابع زيلينسكي، "لقد صرحت بذلك علنا. هل سمعنا ردا من الولايات المتحدة تجاه روسيا يطالبها بوقف ذلك؟ المشكلة أنهم يثقون في بوتين، وهذا أمر مؤسف".

وأضاف زيلينسكي، أنه يفهم نفسية بوتين وأهدافه العسكرية الحقيقية بشكل أفضل من البيت الأبيض.