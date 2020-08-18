حرس الحدود الإماراتي يشتبك مع 8 قوارب صيد مخالفة

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أعلنت السلطات الإماراتية أن دوريات السواحل اشتبكت مع زوارق صيد مخالفة دخلت المياه الاقليمية للدولة.

وقالت وكالة انباء الامارات مساء الإثنين إن دوريات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل رصدت دخول عدد من قوارب الصيد المخالفة للمياه الاقليمية للدولة شمال غرب جزيرة صير بونعير وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقاف قوارب الصيد لكنها لم تمتثل للأوامر.

وأوضح الجهاز أنه تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة.

وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها ولكنها لم تمتثل للأوامر وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك.