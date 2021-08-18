كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك عن موقفه خلال الصيف الجاري، في ظل الأنباء التي تتردد عن اقتراب رحيله من القلعة البيضاء.

وقال الحديدي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس :"جنش يحب الزمالك، ولا توجد لديه أي مشكلة حاليًا، وهو يشعر بالهدوء والاستقرار، ولم نتحدث عن موقفه في الفترة القادمة، ولم يتحدث معه أحد مسئول في النادي حول هذا الأمر".

أما بخصوص محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، قال الحديدي :"كان هناك عرض للونش قبل أن يوقع على عقود التجديد للزمالك بـ 4 أيام فقط".

وأضاف :"العرض كان من الوارد أن يوافق عليه الونش ويرحل عن الزمالك، ولكن حبه للنادي جعله يتصل بي بعد وصول العرض بيوم أو أثنين ليبلغني بالاستمرار مع الزمالك".

وتابع :"العرض كان من أحد الأندية السعودية، وكان عرضًا كبيرًا وأكبر من الذي تقاضاه في الزمالك. لكنه حسب الأمور بشكل جيد، ويرى أنه في بيته حاليًا".

وأتم الحديدي تصريحاته عن المُقرب منه محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك قائلًا :"تحدثت معه وأعتقد أنه لو حصل على بطولة الدوري ثم دوري أبطال إفريقيا من الممكن أن يعتزل بعدها، ولكن في نهاية الموسم المقبل، وليس الآن".