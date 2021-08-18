الرئيس الأمريكي يناقش مع رئيس وزراء بريطانيا تطورات الوضع في أفغانستان

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، عن مباحثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول "الحاجة إلى التنسيق الوثيق المستمر" بين الحلفاء حول التطورات في أفغانستان.

نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، عن البيت الأبيض، أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع افتراضي عبر شبكة الأنترنت الأسبوع المقبل مع قادة مجموعة السبع الكبار، مثمنين "شجاعة ومهنية أفرادهم العسكريين والمدنيين الذين يعملون جنبًا إلى جنب في كابل من أجل إجلاء مواطنيهم والمواطنين الأفغان الذين قدموا المساعدة في المجهود الحربي".

كما بحث الجانبان الحاجة إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء وكذلك تقديم المجتمع الدولي المزيد من المساعدة الإنسانية والدعم للاجئين وغيرهم من الأفغان.

بدوره أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المباحثات تناولت وضع الخطوط العريضة لخطط المملكة المتحدة في هذا الشأن بما في ذلك زيادة المساعدات الإنسانية للمنطقة وإعادة توطين اللاجئين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، تشديد جونسون على أهمية عدم خسارة المكاسب التي تحققت في أفغانستان على مدى العشرين عامًا الماضية، إضافة لحماية بلديهما من أي تهديد ناشئ من الإرهاب، ومواصلة دعم الشعب الأفغاني، مؤكدًا الاتفاق على مناقشة مختلف هذه القضايا مع قادة مجموعة السبع خلال الأيام المقبلة.