الوزير عباس كامل ينقل لأبو مازن تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر للقضية الفلسطينية

بناء على تكليفات من لرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى مدينة رام الله الفلسطينية وتل أبيب في زيارة تستهدف متابعة الجهود المصرية في إطار عملية السلام بينهما.

وكان في استقباله بمدينة رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبو مازن "، حيث نقل كامل لأبو مازن، رسالة من السيد الرئيس السيسي، تتضمن التأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية والعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بكافة المناطق الفلسطينية والإقليم كافة.

وتأتي زيارة رئيس المخابرات بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتي يرعاها رئيس الجمهورية.