بامبو يعيد إنجاز تاريخي غائب في الدوري بعد خماسية المقاصة

قاد كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، فريقه للفوز بخماسية على مصر المقاصة في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وحقق البنك الأهلي الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 5-3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز.

ونجح كريم بامبو في كتابة تاريخ لنفسه خلال هذه المباراة حيث سجل 4 أهداف من الحماسية في شباك مصر المقاصة وهو ما لم ينجح في تحقيقه أي لاعب إلا أحمد بلال عندما كان في صفوف الأهلي منذ 19 عاما.

أحمد بلال سجل رباعية في شباك المقاولون العرب في بطولة الدوري عام 2002. هذه المباراة شهدت تالق النادي الاهلي والذي فاز بسداسية وقتها ببطولة الدوري.