الوزراء يوافق على نقل تبعية مراكز التدريب على حرف التشييد والبناء لوزارة التعليم

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مراكز التدريب على حرف التشييد والبناء في 6 مدن من وزارة الإسكان إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وينص القرار على نقل تبعية مراكز التدريب في 15 مايو، ومغاغة، وكفر الشيخ، وكفر سعد، والعريش، والأقصر، التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة، وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي مراكز التدريب إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدني، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.