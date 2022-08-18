 الشرطة في جنوب إفريقيا تحيل تحقيقاتها بشأن اتهام وزير المالية بالتحرش إلى الادعاء - بوابة الشروق
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الشرطة في جنوب إفريقيا تحيل تحقيقاتها بشأن اتهام وزير المالية بالتحرش إلى الادعاء

شرطة جنوب إفريقيا
شرطة جنوب إفريقيا
جوهانسبرج - د ب أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 1:03 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 1:03 م

أحالت الشرطة في جنوب إفريقيا ملف تحقيقاتها في تهمة التحرش الجنسي الموجهة لوزير المالية إنوك جودونجوانا إلى "هيئة الادعاء الوطنية".

ويتعين على الادعاء حاليا اتخاذ القرار بشأن توجيه اتهامات رسمية للوزير من عدمه.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد جرت إحالة الملف الاثنين الماضي، بعد يوم من إصدار جودونجوانا بيانا نفى فيه الاتهام المزعوم.

وكانت موظفة في حديقة كروجر الوطنية، التي تقدم خدمات تدليك للضيوف، فتحت دعوى ضده. وفي حال توجيه اتهام رسمي له، قد يتعين على جودونجوانا التنحي عن منصبه، بموجب ما يسمى بقاعدة التنحي التابعة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

ويشغل الوزير، 65 عاما، منصبه منذ أغسطس 2021. وتأتي هذه المزاعم قبل شهرين من الموعد المقرر لقيامه بعرض بيان الحكومة بشأن سياسة الموازنة متوسطة الأجل.


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