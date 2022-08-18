أعلنت مصالح ولاية سوق أهراس الجزائرية، صباح الخميس، العثور على جثث 5 ضحايا من عائلة واحدة جراء الحرائق التي شهدتها المنطقة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام جزائرية، أوضحت مصالح الولاية أنه «على إثر حرائق الغابات التي اندلعت صباح أمس الأربعاء، عبر عدد من بلديات الولاية، تم بكل أسف، العثور على جثث 5 ضحايا من عائلة واحدة في ولاية سوق أهراس، ينحدرون من بلدية مداوروش».

وأشارت إلى أن «المتوفين كانوا في زيارة عائلية، حيث تم العثور عليهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وتحويل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية كعرار السبتي ببلدية سوق أهراس».

من جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، صباح الخميس، رفقة وفد وزاري إلى مطار عنابة، للتنقل مباشرة إلى ولاية الطارف، من أجل الوقوف على مخلفات الحرائق التي مست الولاية.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري، فقد وصل بن عبد الرحمان، رفقة وفد وزاري إلى مطار رابح بيطاط بعنابة، ليتجه بعدها إلى ولاية الطارف، للوقوف على مخلفات الحرائق، وهذا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.