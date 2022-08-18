الغذاء العالمي: نأمل حدوث انفراجة في أزمة الحبوب خلال الفترة القادمة

أعربت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ريم ندا، عن أملها في حدوث انفراجة وانخفاضات كبيرة في أسعار القمح خلال الأيام القادمة، نظرا لبدء الإفراج عن 25 مليون طن قمح أوكراني، وذلك بموجب اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، والتي وقعتها روسيا وأوكرانيا مؤخرًا برعاية الأمم المتحدة، لتصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.

وقالت ندا -في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس- "نأمل بشكل كبير حدوث انفراجة في أزمة الحبوب وأسعارها التي أثرت على الدول التي تعتمد بشكل أساسي على الواردات من منطقة البحر الأسود والتي تأثرت أيضا بصورة شديدة ليس فقط بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن بسبب الاتجاه العالمي الصعودي في أسعار الغذاء منذ العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد ـ 19".

وأشارت إلى مغادرة 25 باخرة محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية في ظل الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين كييف وموسكو برعاية أممية في هذا الشأن، مؤكدا حاجة 345 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية في 80 دولة حول العالم.

وتعد هذه الاتفاقية انفراجة نحو استقرار أسعار الحبوب عالميا، خاصة مع الإفراج عن شحنات القمح الأوكراني المحجوبة، وإرسالها إلى الأسواق العالمية، وهو ما سيؤدي إلى تراجع أسعار القمح التي شهدت ارتفاعا كبيرا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.