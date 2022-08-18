روسيا تحذر من انتشار إشعاع في الدول الاسكندنافية والبلطيق حال وقوع حادث بمحطة زابوروجيا

حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن الإشعاع يمكن أن ينتشر ليغطي الدول الاسكندنافية في حال ما أُطلق ربع ما يحتوي عليه مفاعل واحد من المفاعلات الستة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

وقال رئيس قوات الحماية من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، إيجور كيريلوف -في تصريح اليوم الخميس- "إن المواد المشعة يمكن أن تغطي دول البلطيق والدول الاسكندنافية إذا ما انطلق ربع مكونات مفاعل واحد فقط من محطة الطاقة النووية في زابوروجيا"، وعرض خريطة بالتوزيع المتوقع للمواد المشعة في حال إطلاقها من منطقة محطة الطاقة النووية، التي يقصفها الجانب الأوكراني بانتظام الآن.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع،إيجور كوناشينكوف، أعلن في وقت سابق من اليوم أن تدريبات تجري على قدم وساق للواء الدفاع الإقليمي رقم 108 ولواء المدفعية رقم 44 والوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة زابوروجيا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على إجراءات في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة.

وقال بهذا الشأن: "إن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لشن ضربات بالمدفعية على أراضي محطة زابوروجيا من مواقع إطلاق النار الموجودة في مدينة "نيكوبول" لإلقاء اللوم في ذلك على عاتق القوات الروسية"، مشيرا إلى احتمال أن تتزامن هذه الضربات المتوقعة مع زيارة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى أوكرانيا.