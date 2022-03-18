 أوكرانيا تتوقع هجمات صاروخية على كييف في يوم استقلالها - بوابة الشروق
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أوكرانيا تتوقع هجمات صاروخية على كييف في يوم استقلالها

د ب أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 3:26 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 3:26 ص

قال أوليكسي أريستوفيتش المستشار الرئاسي الأوكراني ،اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تستعد للهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف في يوم استقلالها في 24 أغسطس الجاري.

ولكنه قال إن هذا لن يغير من الوضع العسكري،وفقا لتقارير صادرة في كييف. بل سيكون "بادرة انفعالية محضة بقتل المزيد من المدنيين وإفساد عطلتنا".

وأكد، مع ذلك، أن أوكرانيا يمكن أيضا أن تفسد اليوم على الروس، مستذكرا سلسلة الانفجارات الأخيرة في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014.

وقال "في حالة وقوع هجوم سيكون الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لهم هناك".

وفي غضون ذلك، حققت القوات الروسية مكاسب صغيرة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الأربعاء.

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