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مصر
الإسكان: ما يثار عن إخلاء قسري لأهالي جزيرة الوراق غير صحيح.. ونتبع سياسة الشراء الرضائي
وزير الإسكان: الزحف العمراني في جزيرة الوراق أدى إلى تدهور بيئي لمجرى نهر النيل
محافظ القاهرة يسلم 30 كشكا أسفل محور شينزو آبي بمدينة الأمل للمستحقين
مدبولي يلتقي حسن عبدالله.. ويؤكد استمرار التعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي
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جديد عالم الاحتيال بإيطاليا.. إيهام الضحايا بوجود دولة بلا لقاحات إلزامية ورسوم ضرائب منخفضة
وزيرة أمريكية سابقة: يمكنني اتهام بايدن بالتحرش بموجب قانون مقترح من إدارته
وزير الاقتصاد اللبناني: القرار المرتقب برفع سعر الدولار الجمركي تأثيره ضئيل على المواد الغذائية
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رسميا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع الجورجي لوكا باركادزي
رئيس إيسترن كومباني: نحاول ضم محمود علاء وأوباما من الزمالك
السكة الحديد يفوز على اليرموك الكويتي في ثاني ودياته بمعسكر الإسكندرية
رأي
فن
غدا.. محمد رمضان يطرح «مركبش البسكلتة»
سيمون تحيي ذكرى ميلاد الفنان جميل راتب: من أجمل الشخصيات
ليلة غنائية ثانية في مهرجان صيف بلدنا لفرقة طنطا للموسيقي العربية على مسرح الشاطئ بمطروح
رئيس الأوبرا يفتتح الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين ويكرم 10 شخصيات
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مصدر: طرح أراضي السكة الحديد للاستثمار بعقود طويلة الأمد
السكة الحديد تلجأ للموارد الأخرى لزيادة الإيرادات بعد تأجيل رفع سعر التذكرة
ننشر التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزير الإسكان عن جزيرة الوراق
حوادث وقضايا
القبض على سائق توك توك لاتهامه بالشروع في قتل عاطل بأوسيم
السجن المؤبد لشخص اعتدى على ابنته أكثر من مرة بالعاشر من رمضان
انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل أمام قرية الزيتون شمال بني سويف
العثور على جثة سيدة غرقت بالغردقة
تليفزيون