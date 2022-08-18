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وفد «التنسيقية» يلتقي السفيرة الإماراتية بالقاهرة

وفد «التنسيقية» يلتقي السفيرة الإماراتية بالقاهرة
وفد «التنسيقية» يلتقي السفيرة الإماراتية بالقاهرة
علي كمال
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 2:32 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 2:32 ص

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، مريم الكعبي، في مقر السفارة.

تناول اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الثقافية.

وأعرب وفد التنسيقية، عن تقدير الشعب المصري بمختلف فئاته لشعب الإمارات الشقيق.

من جانبها، أكدت سفيرة الإمارات على التقدير المتبادل من الشعب الإماراتي للشعب المصري ومكانة مصر الكبيرة في نفوس الإماراتيين.

وفي ختام الزيارة، قدم الوفد درع التنسيقية للسفيرة مريم الكعبي.

ضم وفد التنسيقية، الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، عضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية، والنائب محمود القط، والنائب نادر مصطفي، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة آيه مدني، وشارك من أعضاء التنسيقية، أحمد فتحي مسؤول لجنة المناخ.

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