 أوسوريو يطير إلى كولومبيا ويحدد موعد عودته للزمالك - بوابة الشروق
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أوسوريو يطير إلى كولومبيا ويحدد موعد عودته للزمالك

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 9:56 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 9:56 م

تقرر سفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بلاده يوم الاثنين المقبل لقضاء فترة اجازة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعود المدير الفني الكولومبي إلى القاهرة قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بـ48 ساعة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر  بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع  أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.


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