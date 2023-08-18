رئيس الإمارات يصل أديس أبابا في زيارة رسمية لإثيوبيا

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.

وذكرت وكالة انباء الإمارات "وام"، اليوم، أن آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومحمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، و ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد سالم الراشدي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، وعدد من المسؤولين.