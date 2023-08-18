تحويلات مرورية لإزالة كوبري مشاة الدمرداش بشارع رمسيس بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرورية؛ لتنفيذ أعمال إزالة جسم كوبرى مشاة الدمرداش الكائن أمام المدينة الطبية بشارع رمسيس.

ولفتت "مرور القاهرة"، في بيان لها، إلى أن هذه الأعمال تستلزم الغلق لشارع رمسيس على أن يتم تنفيذ الأعمال صباح اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري.

وتبدأ الأعمال من الساعة الـ12 صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6 من صباح اليوم نفسه، وستكون التحويلات على النحو التالي:

إغلاق شارع رمسيس عند تقاطعه مع مسجد القبة الفداوية، على أن يتم تحويل حركة المرور يمينا شارع القبة الفداوية فمناطق العباسية مع غلق شارع أحمد نجيب من شارع القبة الفداوية.

سيتم إغلاق مطلع كوبرى أحمد سعيد مع تحويل حركة المرور يمينًا إلى مسطح كوبرى أحمد سعيد.

إغلاق مسطحى كوبرى أحمد سعيد وتحويل حركة المرور إلى شارع أحمد سعيد اتجاه لطفى السيد ونفق أبو حشيش.

ولفتت الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى قيامهما بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.