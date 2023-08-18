نقابة المهن الموسيقية ترد على واقعة استبدال الحلو كلمات أغنية عمار يا إسكندرية بـ«سعودية»

ردت نقابة المهن الموسيقية، من خلال متحدثها الرسمي الدكتور محمد عبد الله، عما حدث في حفل الفنان محمد الحلو، بعد استبداله كلمة بأغنية "عمار يا إسكندرية" بـ"عمار يا سعودية" في حفل كاسيت 90 الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة لم تر أن الفنان محمد الحلو أساء إلى أحد، مضيفا أن ما حدث منه هي كلمات شكر ومدح وليست عبارات ذم أو إهانة في حق أي أحد.

وتابع: النقابة لا تعاقب ولا تحيل أي عضو إلى التحقيق بسبب عبارات الشكر والمدح، وفي الوقت ذاته تقف ضد أي إساءة أو إهانة في حق أي دولة.