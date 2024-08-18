 زامبيا تدرس زيادة أسعار الكهرباء بعد تفاقم أزمة توليد الطاقة نتيجة الجفاف - بوابة الشروق
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زامبيا تدرس زيادة أسعار الكهرباء بعد تفاقم أزمة توليد الطاقة نتيجة الجفاف

علم زامبيا
علم زامبيا
لوساكا (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 8:45 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 8:45 م

تدرس هيئة تنظيم الطاقة في زامبيا، طلبا من شركة زامبيا لإمدادات الكهرباء المملوكة للدولة لزيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 156% كإجراء طارئ لتغطية الخسائر الناجمة عن الجفاف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن هيئة تنظيم الطاقة قولها، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الأول الجمعة، إن ارتفاع الأسعار سيساعد شركة زامبيا لإمدادات الكهرباء المحدودة "زيسكو"، على جمع 14 مليون دولار من مستخدمي الكهرباء بالتجزئة.

وتفاقمت أزمة نقص الكهرباء في زامبيا بسرعة بعد أن تسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو في انخفاض مستويات المياه في سدود الطاقة الكهرومائية التي تعتمد عليها زامبيا في توليد حوالي 85% من الطاقة.

يذكر أن معدل التضخم في زامبيا ارتفع بدرجة كبيرة في يونيو الماضي، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي أبطأ نمو له في عامين بسبب الجفاف.


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