تعقد الأمانة العامة للجامعة العربية ممثلة في إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث، الأربعاء المقبل، الاجتماع الثاني على مستوى الوزراء العرب المعنيين بشئون الحد من مخاطر الكوارث.

وانطلق، اليوم الأحد، اجتماع الدورة السادسة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث والذي يستمر على مدى يومين، بمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث.

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية على أهمية هذا الاجتماع والذي يعقد في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية بالإضافة إلى الكوارث الإنسانية مثل النزاعات المسلحة والتي أثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أن المنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه المتغيرات.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية ومتابعة بنود الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية، وكذلك إطلاق مشروع عربي معني بالكوارث البحرية والحد منها.

ومن ضمن البنود التي سيتم مناقشتها أيضا اختيار شعار اليوم العربي للحد من الكوارث 2025 والتحضير للمنتدى العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقدة خلال هذا العام في الكويت.