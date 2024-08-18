معامل التنسيق بجامعة الفيوم استقبلت 172 طالبا وطالبة في المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني

أعلنت جامعة الفيوم، الانتهاء من أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى للعام الجامعي الجديد.

وصرح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، بأن جامعة الفيوم جهزت 5 معامل للحاسب الآلي بسعة 80 جهاز حاسب آلي وطابعات حديثة لطباعة بطاقات الترشيح للطلاب، بكليات الزراعة والعلوم والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والسياحة والفنادق، من أجل استقبال طلاب الثانوية العامة والدبلومات وأولياء أمورهم من الراغبين في القيام، بالتنسيق والاختيار من بين الكليات والمعاهد المختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنظيم آليات العمل داخل المعامل وتوفير الأماكن المناسبة لانتظار الطلاب وذويهم، ووجود فريق من موظفين مختصين وفنيين مدربين لتقديم المعلومات للطلاب وأولياء الأمور علاوة على تقديم الدعم الفني وحل أي مشكلة طارئة، وتعريف الطلاب بأهم القواعد والتعليمات التي يجب مراعاتها أثناء التنسيق الإلكتروني.

وتابع الدكتور حمدي محفوظ المشرف العام على معامل التنسيق، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لمعامل التنسيق بالجامعة جاء على النحو التالي:

معمل تنسيق كلية الزراعة 53 طالبًا وطالبة، ومعمل تنسيق كلية العلوم 18 طالبًا وطالبة، ومعمل تنسيق كلية الهندسة 58 طالبًا وطالبة، ومعمل تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 26 طالبًا وطالبة، ومعمل تنسيق كلية السياحة والفنادق 17 طالبًا وطالبة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لمعامل التنسيق بالجامعة في المرحلة الأولى للعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م هو: 172 طالبًا وطالبة.

وأضافت الدكتورة رحاب عبد الرؤوف مدير عام شئون التعليم والطلاب، أنه تم تشكيل فريق عمل لكل معمل يضم مشرفًا عامًّا على المعمل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية و3 من مسئولي الدعم الفني من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب وعضو IT.