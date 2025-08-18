 وزير الخارجية الأمريكي يوضح سبب وقف التأشيرات للقادمين من غزة - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 12:09 م القاهرة
وزير الخارجية الأمريكي يوضح سبب وقف التأشيرات للقادمين من غزة

واشنطن - معا
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:14 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة "سي بي إس"، إن بلاده لن تتعاون مع أي جماعات لها صلات أو تعاطف مع حماس.

وأضاف: "علينا أن نوقف مؤقتا إصدار التأشيرات للقادمين من غزة"

وأكد: "أن وقف إصدار التأشيرات للقادمين من غزة لا يقتصر على الأطفال، بل يشمل بعض البالغين الذين يرافقونهم".

وتابع: "سنوقف مؤقتا برنامج منح التأشيرات للقادمين من غزة ونعيد تقييم آلية فحص هذه التأشيرات".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت تعليق إصدار جميع التأشيرات المؤقتة لسكان قطاع غزة، بما في ذلك تأشيرات الزيارات الإنسانية والطبية، وذلك بحجة مراجعة الإجراءات المتعلقة بمنحها خلال الأيام الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر منصتها الرسمية على موقع "إكس": "تم تعليق جميع تأشيرات الزيارة للأفراد من غزة بينما نجري مراجعة شاملة وكاملة للإجراءات والآليات التي تم اعتمادها في إصدار عدد محدود من التأشيرات الإنسانية والطبية المؤقتة في الأيام الماضية".

